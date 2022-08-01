مدراء مراكز الشباب بشمال سيناء يعدون الخطة السنوية للأنشطة

شمال سيناء - محمد حسين

عقد كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمديري الإدارات المركزية والفرعية ومديري مراكز وأندية الشباب بمركز شباب مدينة العريش، تم خلاله مناقشة خطة العمل القادمة بمراكز الشباب والأندية ومشاركة المؤسسات الحكومية بالمحافظة في جميع برامجها.

وطالب راشد بتكثيف المتابعة المستمرة، والتركيز على "مبادرة أعرف بلدك" بجميع أنحاء المحافظة واستمرارها بصفة دائمة من خلال الأنشطة الاجتماعية بمراكز الشباب والأندية .

كما طالب بتشجيع النشء و الشباب بالمشاركة و تعزيز سبل التواصل و الحوار و تنمية المهارات الفنية و الثقافية المختلفة و التشجيع على الابتكار و الإبداع و التدريب على تأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل، و سرعة الدعاية اللازمة لمكتب قرية المعرفة للإبداع والبحث العلمي وتلقي جميع الأبحاث والكتب العلمية من المبدعين.

وأشاد بدور مراكز الشباب بالمشاركة الفعالة بالمبادرة والمنتديات الحوارية للشباب والخروج بتوصيات فعالة لخدمة و إزالة العوائق بمراكز وقرى مدن المحافظة.

تناول الاجتماع الخطة السنوية للمراكز وفق الشروط و التعليمات الواردة ، و استحداث مشروعات و انشطة تتواكب مع العصر و التغيرات الحياتية ، و الاهتمام بالمشاركة في انشطة الأقسام الفنية بالإدارة و الادارات الفنية بالمديرية.