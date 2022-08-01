مدبولى يستمع لشرح من رئيس الشعبة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية حول موقف "حياة كريمة" بالبحيرة

كتبت هند مختار

فى مستهل زيارته لمحافظة البحيرة، صباح اليوم الإثنين، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لشرح حول الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصرى بالمحافظة، من العميد أحمد زكى ، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرف على مشروعات " حياة كريمة" بالمحافظة.

وأشار العميد أحمد زكى إلى أن إجمالى عدد المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بمحافظة البحيرة يصل إلى 1498 مشروعا موزعة على 6 مراكز، بمعدل تنفيذ تبلغ نسبته 75,5%.

وخلال عرضه، أوضح رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية عدد المشروعات بكل قطاع، حيث يضم قطاع مياه الشرب 101 مشروع، فيما يصل عدد مشروعات الصرف الصحى إلى 696 مشروعا، وقطاع الصحة 218 مشروعا، كما يبلغ عدد المشروعات فى قطاع الشباب والرياضة 168 مشروعا، وفى قطاع التضامن الاجتماعى 23 مشروعا، ومشروعات قطاع التنمية المحلية 42 مشروعا، أما قطاع الرى فيشمل 53 مشروعا، ويشهد قطاع الزراعة تنفيذ 42 مشروعا، كما يحظى قطاع الكهرباء بتنفيذ 72 مشروعا، إضافة إلى قطاع الطرق الذى يشهد تنفيذ 83 مشروعا فى المراكز المستهدفة.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى لمشروعات محافظة البحيرة، أوضح العميد أحمد زكى أن عدد المشروعات التى بدأ العمل فى تنفيذها يبلغ عددها 1428 مشروعا من بين إجمالى المشروعات المستهدفة، كما تم الانتهاء من تنفيذ 502 مشروع، وبلغت نسبة البدء فى المشروعات 93.2%، بينما بلغت نسبة التنفيذ 75.5%.

وفى هذا الإطار، أوضح رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية أن عدد المشروعات فى مجال التنمية المحلية بلغت 42 مشروعا لإقامة مجمعات خدمات للمواطنين تم تنفيذها بنسبة 100%، فى كل من دمنهور، ووادى النطرون، وأبو المطامير، وحوش عيسى، وكفر الدوار، وأبو حمص.

وفيما يتعلق بقطاع الري، أوضح العميد أحمد زكى أن هناك 53 مشروعا تم البدء فى تنفيذها، وتشمل إنشاء 42 كوبرى جديد، بالإضافة إلى رفع كفاءة 11 كوبري، حيث تم الانتهاء من 42 مشروعا بمتوسط نسبة تنفيذ تصل إلى 98.3%.

وفى مجال الشباب والرياضة، أشار العميد أحمد زكى إلى أن هذا القطاع يشهد تنفيذ 168 مشروعا بالمراكز المستهدفة تتضمن إنشاء 100 مركز شباب، ورفع كفاءة 68 مركزا، حيث تم الانتهاء من 140 مشروعا منها بمتوسط تنفيذ نسبته 98.3%.

كما تطرق رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات فى مجال الزراعة بمبادرة " حياة كريمة" بالمراكز المستهدفة، حيث تشمل تنفيذ 42 مشروعا تتضمن إقامة جمعيات زراعية، ومراكز تجميع ألبان، ووحدات بيطرية، من خلال عدد من النماذج المقترح تنفيذها ، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 35 مشروعا بمتوسط إنجاز تبلغ نسبته 95.4%.

أما مجال مياه الشرب، الذى يشهد تنفيذ 101 مشروع من خلال مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 84.4%، فأوضح العميد أحمد زكى أن المشروعات تستهدف تنفيذ خطوط مياه بطول 654 كم، بلغت نسبة تنفيذها 95%، و15 محطات تحلية وتنقية ورفع بمتوسط تنفيذ 40%، ومشروع حفر 9 آبار الذى تم الانتهاء منه بنسبة 100%، وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحى فأوضح أنه تم البدء فى تنفيذ 696 مشروعا تم الانتهاء من 68 مشروعا منها بنسبة 51.9%، تشمل تنفيذ شبكات انحدار، ومحطات معالجة وروافع صرف صحي، وخطوط طرد.

وقال رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية: تستهدف مشروعات مبادرة " حياة كريمة" إقامة وحدات اجتماعية ومراكز تنمية الأسرة ومراكز تأهيل لخدمة المواطنين بمحافظة البحيرة فى القرى والمراكز المستهدفة، مشيرا فى هذا الصدد إلى أنه يتم تنفيذ 23 مشروعا ما بين إنشاء جديد ورفع كفاءة فى مجال التضامن الاجتماعى وبلغ متوسط تنفيذها 80.9% وتم الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعا به.

وأضاف أن مجال الكهرباء يشهد تنفيذ 72 مشروعا فى المراكز المستهدفة، تشمل مد كابلات وهوائيات الجهد المتوسط وكشافات الإنارة، وغيرها من المشروعات، حيث بلغت نسبة التنفيذ 33.6%، إذ تم تسليم 3 مشروعات من المشروعات المستهدفة.

أما فى مجال الطرق، فأوضح العميد أحمد زكى أن هناك 83 مشروعا تشمل طرقا رئيسية داخلية ( تربة مثبتة) بطول 550 كم، وطرقا أسفلتية داخلية بطول 210 كم، مشيرا إلى أنه تم البدء فى تنفيذ 14مشروعا، وسيتم البدء فى تنفيذ باقى الأعمال عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية، والتى تشمل أعمال المياه والصرف، وأعمال الكهرباء والغاز، والتليفونات.

وتطرق رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية إلى الموقف التنفيذى للمشروعات بقرى "الأسبقية العاجلة" بمحافظة البحيرة، لافتا إلى أنها تشمل الأبعادية الجديدة وتشهد تنفيذ 9 مشروعات، وزاوية صقر وبها 4 مشروعات، حيث بلغت نسبة التنفيذ 100%، مستعرضا فى هذا الإطار نماذج توضيحية مصورة لأعمال تنفيذ المشروعات فى مختلف المجالات.

وحول المشروعات التى يتم تنفيذها فى نطاق مركز وادى النطرون الذى يشمل 4 مجالس قروية ويضم 17 قرية و58 تابعا، فأوضح العميد أحمد زكى أن عدد المشروعات الجارى تنفيذها فى هذا المركز يبلغ 113 مشروعا فى مختلف القطاعات تم الانتهاء من تنفيذ 55 مشروعا منها بمتوسط نسبة تنفيذ تبلغ 73.6%.

ففى مجال التنمية المحلية، أشار رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية إلى أن مركز وادى النطرون يشهد تنفيذ 3 مجمعات خدمات للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وبلغت نسبة التنفيذ 100%، إلى جانب 3 مشروعات فى قطاع الزراعة وتم الانتهاء منها أيضا، وتشمل إقامة 3 مجمعات زراعية.

بينما يشهد قطاع الشباب والرياضة فى مركز وادى النطرون تنفيذ 7 مشروعات ضمن المبادرة تضم إنشاء 4 مراكز شباب جديدة بنسبة تنفيذ 77.75%، ورفع كفاءة 3 مراكز أخرى بنسبة 100%.

ويحظى قطاع مياه الشرب فى وادى النطرون بعدد 19 مشروعا ضمن المبادرة الرئاسية، تم الانتهاء من 13 مشروعا بنسبة تنفيذ 81.1%، إلى جانب 46 مشروعا بالمركز فى قطاع الصرف الصحى بمتوسط تنفيذ 79.2 %، إلى جانب قطاع الكهرباء الذى يشهد تنفيذ 7 مشروعات بمتوسط تنفيذ بلغ 30.1%، كما يشمل قطاع الطرق فى وادى النطرون تنفيذ 4 مشروعات.

ويشهد قطاع التضامن الاجتماعى فى مركز وادى النطرون تنفيذ 3 مشروعات بلغت نسبة تنفيذها 40%.

ولفت رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية إلى أن قرية كفر داود تشهد تنفيذ 10 مشروعات بلغت نسبة التنفيذ بها 72.8%