محافظ كفرالشيخ يجرى جولة تفقدية ويوقف سيارته للاستماع لشاب من ذوي الهمم

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال توسعة الطرق ورصفها، بشرق العاصمة، إضافة لمتابعة رفع الإشغالات والتعدي على الشوارع، ومتابعة مستوى النظافة، وأعمال ربط المحاور شرق وغرب العاصمة، وإنشاء طريق جديد بين طريق كفر الشيخ طنطا القديم، و رافد الطريق الدولي الساحلي" كفر الشيخ طنطا" مروراً بسخا.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح العزب، مدير إدارة المرور ، ومحمود زهران، مدير جهاز النظافة.

وعلى جانب أخر استوقف سيارته بمدخل المحافظة عندما رأى شابا من ذوي الهمم يرغب في تقديم طلب له، فوجه عماد شعلان، مدير إدارة المتابعة ببحث حالته والاستجابة لطلبه.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن أعمال توسعة ورصف الطرق مستمر، وانشاء المحاور لربط شرق بغرب العاصمة، بالإضافة لربط المحاور برافدي الطريق الدولي" المحلة ،طنطا"، إضافة لأعمال التطوير، ولا تقتصر أعمال الرصف والتجميل مدينة كفر الشيخ، ولكن مدن ومراكز المحافظة، وتتم أعمال الرصف للطرق والشوارع تباعاً، لخدمة أهالينا، وتيسير انتقالهم.



الاستجابة لطلب محمدمن ذوي الهمم



الاستماع لاحد من ذوي الهمم



تفقد توسعة الطرق



جانب من التفقد