محافظ قنا يعقد اللقاء الجماهيرى السادس بنجع حمادى بحضور كبير من المواطنين

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اللقاء الجماهيرى السادس بمركز نجع حمادى، عقب انحسار جائحة كورونا، حضر اللقاء الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وكل من النائب سيد فؤاد أبوزيد، والنائب سيد المنوفى، والنائبة رحاب الغول، أعضاء مجلس النواب، وعبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وحازم بجاتو مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وجميع مسئولى الأجهزة التنفيذية والمواطنين المتقدمين بالشكاوى من أهالى المركز والقرى التابعة له.

استهل محافظ قنا، حديثه مع الحضور بالتأكيد على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على حل شكاوى المواطنين، من خلال تطبيق فكرة تنظيم اللقاءات الجماهيرية فى المدن تخفيفا على المواطنين من الذهاب إلى مدينة قنا لتقديم شكواهم، إلى جانب استمرار استقبال المواطنين يوميا بمكاتب القيادات التنفيذية بديوان عام المحافظة وهو ما ساهم فى حل كم كبير من الشكاوى، ومن ثم تصدرت محافظة قنا المحافظات الأعلى على مستوى الجمهورية فى الاستجابة لشكاوى المواطنين طبقا للتقرير الشهرى الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وقال محافظ قنا، أن جهود القيادة السياسية، والحكومة خلال الـ 8 سنوات الماضية فى تنفيذ المشروعات، وإطلاق المبادرات الرئاسية لتحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى معيشة المواطنين، نجحت فى العبور بالدولة المصرية من الأزمات العالمية الأخيرة، لافتا إلى أن تلك النتائج الايجابية تدفعنا نحو الاستمرار فى تقديم الدعم والمساندة لقيادتنا السياسية الحكيمة لتحقيق مزيد من التقدم والاستقرار وتحقيق رؤية مصر 2030.

كما استمع محافظ قنا ونائبه إلى شكاوى المواطنين الحاضرين، حيث استقبلا ما يزيد عن 220 طلبا، ما بين توفير فرص عمل، وطلبات انتداب، وتوصيل مرافق، والحصول على معاشات ومساعدات اجتماعية من مديرية التضامن الاجتماعى، والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى مشكلات المواطنين الخاصة باستخراج تراخيص بناء وتشغيل محلات، وقد أحال المحافظ ونائبه عددا من الطلبات التى تحتاج للدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة وإعادة العرض عليه مرة أخرى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.