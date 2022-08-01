محافظ قنا يشهد تسليم دفعة جديدة من أراضى مدينة الأمل

قنا صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تسليم دفعة جديدة من محاضر إستلام أراضى مدينة الأمل بمركز نجع حمادى للمستحقين، بعدد 88 قطعة جديدة، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وعبد اللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الجمعيات الأهلية والمستفيدين من مدينة الامل



وقال محافظ قنا، إن جميع قطع الأراضي التي جرى تسليمها اليوم خاصة بجمعية اسكان العاملين بالوحدة المحلية لقرية الحلفاية بحرى، مشيرا إلى أن تلك الأراضى تقع فى نطاق المجاورة الرابعة بالمدينة، مؤكدا أنه يتم تسليم المواطن محضر التسليم وعقب ذلك يتم تسليمه قطعة الأرض الخاصة به وفقا للحدود والإحداثيات الموقعة على المخطط العام للمدينة، لافتا إلى أنه حتى الآن وصل عدد قطع الأراضى التى تم تسليمها للمستحقين بموجب محاضر التسليم إلى 4049 قطعة أرض.

وأضاف الداودى، أن المحافظة نجحت فى تحقيق حلم الكثيرين من المواطنين حاجزى أراضى مدينة الأمل، من خلال إحياء مشروع المدينة بعد توقف دام عقودا من الزمن، حيث شكلت المحافظة لجنة تولت إدارة ملف المدينة، تبعها عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية، ضمت كافة الجهات المعنية بالمشروع للوقوف على المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام تنفيذه وتم حلها، والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لوضع المخطط العام للمدينة، ثم إجراء القرعة العلنية لتوزيع قطع الأراضى على الجمعيات، هذا بخلاف حزمة التسهيلات التي قدمتها المحافظة للمستفيدين منها تقسيط مبلغ جدية الحجز والذي يقدر بـ 20% من قيمة القطعة، على أن يجري دفعها على ثلاث أقساط الأول بنسبة 10% فور تسليم الموقع للمستفيد والثاني بنسبة 5 % بعد ثلاث أشهر والأخير 5 % بعد ثلاث أشهر أخرى تسهيلاً على المواطنين، فضلا عن طرح أعمال الترفيق التي تجرى بالتوازى مع تسليم قطع الأراضى .



وبعث الداودى، رسالة طمأنه لحاجزى قطع الأراضى بالمدينة، بأنه سوف يتم الإنتهاء من كافة مراحل المشروع طبقا للجداول الزمنية المقررة.



جانب من الحدث (1)



جانب من الحدث (2)



جانب من الحدث (3)



