محافظ دمياط تبحث موقف عدد من الملفات الخاصة بالامتداد العمراني في رأس البر

دمياط معتز الشربينى

بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، موقف عدد من الملفات الخاصة بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر، جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد اليوم بحضور رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومديرى عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية.

وتناول الاجتماع مناقشة ملف الأراضي الفضاء ومشروعات التقسيم بالامتداد العمراني والوقوف على آخر المستجدات وكافة الإجراءات التى تم اتخاذها بخصوص تلك الأراضي.

وعلى جانب آخر، تابعت الدكتورة منال عوض، الإجراءات النهائية بالاتفاق المبرم مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والذى تضمن تسليم مشروعات المياه و الصرف الصحي بالمنطقة للشركة ، حتى يتسنى استكمال أعمال مد شبكات وخطوط الخدمة لمشروعات التقسيم ، كما بحثت موقف استكمال شبكات الكهرباء بالمنطقة للانتهاء من جميع المرافق، مؤكدة على سرعة الانتهاء من كافة الدراسات المطلوبة بخصوص الاعمال المُتعلقة بالمنطقة.

وعلى جانب آخر، وجهت محافظ دمياط تعليماتها إلى الوحدة المحلية بالمدينة بالدفع بمنظومة تحصيل رسوم النظافة والمتابعة الدورية لجميع الملفات الخاصة بالمدينة.