محافظ بورسعيد يجتمع بالتنفيذيين ورؤساء الأحياء لمتابعة المشروعات التنموية

عقد اللواء عادل الغضبان محتفظ بورسعيد، اليوم، مؤتمرا موسعا، مع الأجهزة التنفيذية المعنية ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، لاستعراض الموقف التنفيذى الحالى فى عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية فى عدد من الأحياء، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية.

ومن جانبه استمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلى حول نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات، حيث استعرض موقف العمل فى المشروعات الجارية ببورفؤاد وعلى رأسها اعمال أنشاء وتطوير محطة رفع الإسكان الاجتماعى، وتطوير طريق اللواء أحمد عبد الله وأعمال رفع كفاءة خط الطرد بالأمل والعبور، وتناول المسئولون عن تنفيذ المشروعات توضيح واستعراض موقف الأعمال الموسعة بشارع 23 يوليو وشارع 23 ديسمبر، وتوسعات حى الزهور بمناطق على بن ابى طالب وعثمان، وأعمال الرصف الجارية بمناطق قبضايا وشباب المدينة، فضلا عن توسعات مناطق السلام والتصنيع والنصر وأعمال رفع الكفاءة التى تشهدها، وفى سياق متصل، ناقش محافظ بورسعيد مستجدات العمل بمحطة صرف صحى الاستثمار، واعمال إنشاء وتطوير عدد من الأسواق بالأحياء الاكثر كثافة سكانية.

وشدد الغضبان على التنسيق بين جميع الجهات المختصة بالأعمال، والالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنجاز المشروعات، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للأجهزة التنفيذية ببورسعيد، لإقامة المشروعات الجديدة على أعلى مستوى. وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت معدلات كبيرة من أعمال التنمية، والتى جرت بالتوازى فى مختلف المجالات، وساهمت فى تغيير نوعية الحياة ببورسعيد.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لمدينة بورسعيد، تماشيا مع الطفرة التنموية التى شهدتها المحافظة فى كافة المجالات، ووجه المحافظ رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ المشروعات وتذليل أى عقبات قد تواجه الانتهاء من المشروعات، وإعداد تقارير تتضمن مستجدات العمل أولا بأول ومتابعة الخطة الزمنية لتنفيذ الأعمال.