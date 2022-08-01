محافظ بني سويف يزور المقر الإداري لمنطقة بياض العرب الصناعية

زار الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف منطقة بياض العرب الصناعية بشرق النيل، ضمن برنامجه الميدانى للوقوف على الوضع القائم بالمناطق الصناعية، والعمل على توفير الاحتياجات والمطالب اللازمة للدفع بقطاع الاستثمار وتذليل العقبات التى تواجه الاستثمار والمستثمرين بتلك المناطق وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.

عقد المحافظ، لقاءً بالمقر الإدارى لمنطقة بياض العرب الصناعية، لاستعراض ومناقشة بعض المشكلات والتحديات التى تواجه الاستثمار، خاصة فى قطاعات المرافق من الكهرباء والغاز والصرف الصحى والصناعى والحماية المدينة وغيرها، وذلك فى حضور أحمد سعد مدير المنطقة، الأستاذ هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف، ورئيس جمعية مستثمرى المنطقة.

حيث طالب المحافظ بإعداد تقرير شامل عن موقف الاستثمار بالمنطقة متضمناً المصانع المنتجة وتحت الإنشاء والمتوقفة، والتحديات التى تعوق تقدم الاستثمار بالمنطقة التى تعد من أقدم المناطق الصناعية بالمحافظة، ومتطلبات واحتياجات دعم الاستثمار بها وأن تتبوأ المكانة التى تستحقها على خريطة الاستثمار بمصر، وأن يتضمن التقرير خطة عمل وجدول زمنى وآليات التنفيذ، بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة من الأجهزة التنفيذية وأصحاب المشروعات والمصانع الذين تمثلهم جمعيات المستثمرين.

كما أكد محافظ بنى سويف أنه لن يدخر جهد وسيتابع مستجدات هذه الملفات مع الوزارات والهيئات المختصة، مع ضرورة الوصول لتصور متكامل تتضافر فيه كافة الجهود سواء الحكومية أو القطاع الخاص للنهوض بالمنطقة، حيث ذلك سيعود نتائجه الايجابية على الجميع.