محافظ الوادي الجديد يتفقد وحدة تدوير المخلفات الزراعية بالمدرسة الصناعية.. صور

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، مقر مدرسة "we للتكنولوجيا التطبيقية" الجاري إنشائها بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالمبنى الملحق بالمدرسة الثانوية الفنية للبنات بالخارجة، ترافقه الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم و المهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة.
ووجه المحافظ بالبدء في أعمال إنشاء السور الفاصل بين المدرستين والملاعب الملحقة وتجهيز واجهات المبنى المعدنية، تمهيدًا لإعداد البنية التكنولوجية للمدرسة ودخولها الخدمة العام الدراسي القادم.
كما تابع الزملوط أعمال وحدة تصنيع معدات زراعة الأسطح من المخلفات الزراعية بالمدرسة الثانوية الصناعية بالخارجة، وذلك في إطار مبادرة المدارس الخضراء التي تنفذها المحافظة لزراعة أسطح المدارس والمباني، وإعادة تدوير واستغلال المخلفات الزراعية.
محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال إنشاء مدرسة (3)
محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال إنشاء مدرسة (4)
محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال إنشاء مدرسة (5)
محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال إنشاء مدرسة (6)
محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال إنشاء مدرسة (7)
محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال إنشاء مدرسة (1)
محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال إنشاء مدرسة (2)
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