محافظ الوادي الجديد يتفقد وحدة تدوير المخلفات الزراعية بالمدرسة الصناعية.. صور

ووجه المحافظ بالبدء في أعمال إنشاء السور الفاصل بين المدرستين والملاعب الملحقة وتجهيز واجهات المبنى المعدنية، تمهيدًا لإعداد البنية التكنولوجية للمدرسة ودخولها الخدمة العام الدراسي القادم.

كما تابع الزملوط أعمال وحدة تصنيع معدات زراعة الأسطح من المخلفات الزراعية بالمدرسة الثانوية الصناعية بالخارجة، وذلك في إطار مبادرة المدارس الخضراء التي تنفذها المحافظة لزراعة أسطح المدارس والمباني، وإعادة تدوير واستغلال المخلفات الزراعية.