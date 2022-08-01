اليوم السابع
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محافظ المنيا يستقبل وزير الاتصالات لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية.. صور

الإثنين، 01 أغسطس 2022 11:09 ص
محافظ المنيا يستقبل وزير الاتصالات لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية.. صور جانب من اللقاء
المنيا ــ حسن عبد الغفار

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استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مستهل زيارته للمحافظة، وذلك لتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكذلك افتتاح عدد من المشروعات الخدمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة المنيا.

جاء ذلك بحضور المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد معوض السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات ومحافظة المنيا.

 هذا وستشمل جولة الوزير في المحافظة تفقد مركز الابداع بجامعة المنيا وكذلك افتتاح مكتب بريد شباب المستقبل بمدينة المنيا الجديدة، وكذلك أعمال تطوير مكتب بريد معصرة ملوي، كما سيعقد الوزير لقاءا مع المتدربات المستفيدات من برنامج وزارة الاتصالات.

 

جانب من اللقاء (1)
جانب من اللقاء (1)

 

جانب من اللقاء (2)
جانب من اللقاء (2)

 

 

لقاء محافظ المنيا ووزير الإتصالات (1)
لقاء محافظ المنيا ووزير الإتصالات (1)

 

 

لقاء محافظ المنيا ووزير الإتصالات (2)
لقاء محافظ المنيا ووزير الإتصالات (2)

 

 

محافظ المنيا يستقبل وزير الإتصالات (1)
محافظ المنيا يستقبل وزير الإتصالات (1)

 

 

محافظ المنيا يستقبل وزير الإتصالات (2)
محافظ المنيا يستقبل وزير الإتصالات (2)

 

 

محافظ المنيا يستقبل وزير الإتصالات (3)
محافظ المنيا يستقبل وزير الإتصالات (3)

 


 


محافظة المنيا

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

المشروعات الخدمية



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