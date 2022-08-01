محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات مالية وعينية لمواطن يعاني من ظروف صحية صعبة

وخلال اللقاء ، أمر المحافظ بصرف مساعدات مالية وعينية عاجلة لمواطن يعاني من ظروف صحية صعبة و يعول 6 من الأبناء وليس لديه مصدر ثابت للدخل ، موجهاً رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بتخصيص محل للمواطن بالسوق الحضاري الجديد بسمادون يعينه على متطلبات الحياة اليومية.

ووافق المحافظ على تحويل نجل مواطن مقيم بناحية شبين الكوم والمقبول بمرحلة رياض الأطفال بمدرسة عميد محمود القارح الرسمية والمتميزة للغات بمنوف إلى مدرسة الماى الرسمية للغات ، مراعاة للظروف الأسرية وبعدها عن محل الإقامة.

وخلال اتصال هاتفي كلف محافظ المنوفية رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى باتخاذ اللازم حيال شكوى مواطن بناحية تلا يتضرر من تعدى أحد المواطنين على مجرى الري بترعة سعدان مما يؤثر على رى المساحات الزراعية.

فيما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بإجراء معاينة ميدانية على الطبيعة لفحص شكوى مواطن بقرية كفر رماح يتضرر من المسئولين بالوحدة المحلية بمنوف والحامول في عدم تنفيذ قرارات الإزالات الفورية حيال أحد المواطنين قام بالتعدى بالبناء على أملاك الدولة بالشارع العام، وكذا تكليف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بإجراء معاينة فورية لمواطن بناحية شنوان يتضرر من وقوع ضرر جسيم بالمحل الخاص به إثر تعدى أحد جيرانه بكسر ماسورة الصرف الخاص به ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على الصالح العام .