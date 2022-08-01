محافظ الفيوم يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بتولي مهام منصبه.. صور

كتب - أحمد عبد الهادي - محمد إبراهيم

زار اليوم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة، لتهنئته بتولي رئاسة الهيئة.

وحضر اللقاء السادة نواب الرئيس:

المستشار عبد العال جرنة نائب الرئيس، رئيس التفتيش الفني.

المستشار أحمد فكري نائب الرئيس الأمين العام.

المستشار هاني محمد علي نائب الرئيس رئيس المكتب الفني.

المستشار خالد زين الدين نائب الرئيس رئيس مجلس ادارة نادي مستشاري قضايا الدولة.

المستشار محمد مصطفى المستشار القضائي للمحافظة.

والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك، ومتابعة الخطوات التنفيذية لتخصيص مقر جديد لهيئة قضايا الدولة بمحافظة الفيوم لتيسير العمل القضائي وسرعة انجازه من قبل مستشاري الهيئة بالمحافظة حرصًا على الحق والمال العام لمصرنا الغالية.

وأشار الدكتور محافظ الفيوم، إلى أهمية التعاون والتنسيق المتكامل بين الجهاز التنفيذي ومختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، للحفاظ على الحقوق وأداء الواجبات، وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، مؤكداً أن مصرنا الغالية تحيا تحت مظلة القضاء العادل، ولا تزال بخير بقضائها الشامخ، ورعاية جيشها الأبي، وشرطتها الواعية، مضيفًا أن بلادنا العزيزة تمضي قُدمًا في إطار من القانون وإرساء مبادئ الحق والعدل تحت مظلة القضاء النزيه.

وأعرب المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة، عن شكره للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على تهنئته الكريمة، مؤكدًا حرص الهيئة على العمل بشكل متكامل مع المحافظة لحماية الحق والمال العام ومقدرات الوطن.

في ختام اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية بين الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.



الحضور



جانب من الزياره



رئيس هيئة قضايا الدولة ومحافظ الفيوم