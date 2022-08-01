محافظ الغربية يهنئ مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا على توليه منصبه

وأعرب المحافظ خلال الزيارة عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لمساعد الوزير في مهمته لاستمرار مسيرة الأمن والأمان التي تشهدها المحافظة، متمنياً له دوام الرقي والتوفيق في عمله والارتقاء بالمنظومة الأمنية داخل قطاع وسط الدلتا.

ومن جانبه، أعرب اللواء سالم مهنا عن امتنانه وتقديره لهذه اللفتة الطيبة من محافظ الغربية، والتي تعكس مدى حرص محافظ الإقليم على دعم جهود الشرطة بالمحافظة، مؤكداً تعاونه المستمر مع المحافظة وأجهزتها التنفيذية من أجل تقديم وتوفير سبل الأمن والأمان للمواطنين، وردع المخالفين، والحفاظ على أمن وسلامة أهالي الغربية ووسط الدلتا.

وعلى هامش الزيارة ناقش المحافظ ومساعد الوزير سبل التعاون والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق الانضباط بكافة أنحاء المحافظة، لنشر الأمن والحفاظ على مكتسبات الوطن، مؤكداً على الدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية بجانب القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار الوطن ودعم ملف التنمية، والتي لا يمكن تحقيقها إلا في ظل توافر الأمن والاستقرار وتنفيذ القانون.