محافظ الغربية: تاريخ مصر لم يسجل إنجازات مسلم أو مسيحى بل الإنسان المصرى

شهد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية مساء اليوم، فعاليات اجتماع لجنة الحوار والعلاقات المسكونية لمجمع الدلتا الإنجيلى الذى تراعاه سنودس النيل الإنجيلى بمدارس السلام بطنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور مجدى السبع رئيس جامعة طنطا السابق، العميد محمد منصور المستشار العسكرى، القس إكرامى لمعى رئيس مجلس الإعلام والنشر بسنودس النيل الإنجيلى، القس نشأت وطسن، القس يسرى عيسى ولفيف من رجال الدين الإسلامى والمسيحي.

قدم الدكتور طارق رحمى الشكر للقائمين على تنظيم هذا اللقاء الطيب بحضور كوكبة من العلماء، المفكرين ورجال الدين، مؤكداً خلال كلمته أن التاريخ المصرى لم يسجل إنجازات مسلم أو مسيحى ولكن سجل إنجازات الإنسان المصرى دون تمييز، فعلى مر العصور وقف الإنسان المصرى صامداً أمام المنح والصعاب من أجل الحفاظ على وطنه ووحدته، فمصر دائما تعطينا وقت الشدائد خير دليل على التعايش السلمى بين نسيجها الواحد، فالتعايش السلمى ليس وليد اللحظة أو اليوم بل هو موجود منذ القدم ومستمر ودائم ما دامت مصر ومن يرى غير ذلك فهو لا يسعى إلا لتفكيك وحدة الوطن ولكن هيهات، فستظل مصر مرفوعة الرأس قوية بأبنائها المصريين.

وتابع المحافظ إن الجمهورية الجديدة التى أسسها الرئيس قائمة على البناء والتنمية، جمهورية مسالمة وليس مستسلمة، قادرة وليست غاشمة فهى جمهورية الإنسان وبناء الإنسان، فبدأ بالأسرة وعلى رأسها المرأة، الشباب، الأطفال، كبار السن وذوى الهمم، لبناء الوعى لديهم لاستعادة الروح الوطنية والإعداد لمعركة البناء والإصلاح.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المشروعات التى تشهدها مصر الآن، بناها الإنسان المصرى فالدولة الجديدة قائمة على بناء الإنسان، ولذا اهتم الرئيس بمحورين هامين تعمل المحافظة على تحقيقهما وهما محورى التنمية البشرية والتمكين الاقتصادى، فشرعت المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية للعمل على هذين المحورين لتدعيم عملية بناء الإنسان المصرى القادر على البناء فى ظل الجمهورية الجديدة، حيث يقع على الأسرة والمدرسة مسئولية كبيرة فى بناء الطفل وغرس قيم الولاء والانتماء لديه ورفع قيمة مصر داخل نفوسهم ومن هنا يبدأ بناء الإنسان.

واختتم المحافظ كلمته: "بأننا فى عصرنا هذا وبعد ما تشهده مصر من نهضة ليس لنا أن نتحدث عن مسلم ومسيحى ولكن علينا أن نتكلم عن الإنسان المصرى، فمصر محفوظة بقدرة الله سبحانه وتعالى، عاشت مصر وعاش قائدها وجيشها ورجالها المخلصين".

واستمع الحاضرون إلى كلمات ومداخلات من الدكتور مجدى السبع رئيس جامعة طنطا، الدكتور عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب، النائب سمير عيسى عضو مجلس النواب، دكتور سيف رجب قزامل رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، فضيلة الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، فضيلة الشيخ محمد عويس رئيس لجنة الفتوى ومدير عام وعظ الغربية ويسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا.