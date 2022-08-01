محافظ الشرقية يحيل العاملين بوحدة صحية ومركز شباب ووحدة اجتماعية للتحقيق

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة مدير الوحدة الصحية بالشيخ منصور التابعة للإدارة الصحية بههيا والعاملين بها للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم وغلق الوحدة أمام المواطنين وكذلك العاملين بمركز شباب العدوة والوحدة الاجتماعية، كما قرر مكافأة تشجيعية للأطباء وأطقم التمريض والفنيين والعاملين بالوحدة الصحية بالقرية.



كان محافظ الشرقية اجرى جولة مفاجئه بدات من الوحدة الصحية بالشيخ منصور لمتابعه سير انتظام العمل بها، ليفاجأ المحافظ بأن الوحدة مغلقة ولم تفتح أبوابها لإستقبال المواطنين من أهالى القرية ليقرر إحالة الواقعة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.



وتفقد مخبز القرية لمتابعة سير العمل به والتأكد من نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة فى تجهيز الخبز والإطمئنان على مرور مفتش التموين على المخبز وكذلك والتأكد من سلامه الموازين وجهاز صرف نقاط الخبز وتقديم رغيف خبز مطابق للمواصفات التموينية.



توجه لمتابعة سير إنتظام العمل بمركز شباب العدوة، ليفاجأ بأن المركز مغلق ولم يفتح أبوابه أمام الشباب من أهالى القرية، ليصدر توجيهاته باحالة الواقعة للتحقيق واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونيه حيال العاملين المقصرين.



إنتقل محافظ الشرقية لتفقد وحدة العدوة الإجتماعية لمتابعة سير إنتظام العمل بها والوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأبناء القرية، ليقرر المحافظ إحالة مدير الوحدة والعاملين بها للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم وعدم فتح أبواب الوحدة أمام المواطنين للحصول على الخدمات المختلفة.

وبمتابعة انتظام العمل داخل الوحده الصحية بالعدول، لاحظ انضباط الأطباء وطاقم التمريض والفنيين والعمال وحسن استقبال المرضى والمترددين على الوحدة.



تفقد المحافظ عيادة تنظيم الأسرة والصيدلية وقام بمراجعة تاريخ الصلاحية المدون على الأدوية، مشددًا على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة، واستمرار أعمال تعقيم الأدوات والأجهزة الطبية المستخدمة، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.



أكد المحافظ أنه حريص على مكافأه كل من يؤدى عمله بإخلاص وتفانى ومجازاه كل من يقصر أو يهمل فى عمله مؤكداً على ضرورة تطبيق سياسة الثواب والعقاب للإستمرار فى تحسين مستوى الأداء وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.



كلف المحافظ حمدى شامه رئيس مركز ومدينة ههيا بسرعة الإنتهاء من إعداد المقايسات اللازمه لرد الشئ لاصله ورفع كفاءة طريق العواسجة / العلاقمة وتكثيف حملات النظافة والتجميل لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين.



كما وجه المحافظ نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بإستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفه بطريق ابو الأخضر / المنسترلى لاستعادة الوجه الحضارى والجمالى للطريق.



أصدر المحافظ تعليمات مشددة لمديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية والمرور على المنشآت الخدمية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم وتأديه عملهم على الوجه الأكمل والتنبيه عليهم بالإلتزام بمواعيد العمل المقررة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)









