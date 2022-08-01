محافظ الدقهلية يوجه بصرف تعويضات عاجلة للأسر المتضررة فى حريق برهمتوش

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، بسرعة التدخل للتعامل الفورى لتقديم كافة أوجه الدعم وصرف المساعدات للأسر المتضررة فى حادث حريق منزل بقرية برهمتوش بمركز السنبلاوين، والذى أسفر عن وفاة طفلة 3 سنوات، وإصابة مواطنة تم نقلها للمستشفى العام بالسنبلاوين.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ الدقهلية، تم على الفور تحرك لجنة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعى لتقوم ببحث الحالات، موضحًا أن الحادث أسفر عن احتراق 3 شقق سكنية تضم 3 أسر، حيث تقيم المواطنة فاطمة سند عوض الشحات بالطابق الأول، والطابق الثانى يقيم به المواطن أشرف أحمد عمارة والزوجة وإثنين من الأبناء، والطابق الثالث يقيم به المواطن محمد أحمد عماره البيلى والزوجة وإثنين من الأبناء.

وأسفر الحادث عن خسائر فى الممتلكات، ووفاة الطفلة فيروز محمد محمد أحمد 3 سنوات، وإصابة منال مصطفى خليل، وتم نقلها إلى مستشفى السنبلاوين العام.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن لجنة الإغاثة قامت بحصر الخسائر فى النفس والممتلكات، لتقرير أوجه المساعدة الممكنة ووفقًا للقرار الوزارى رقم 433 بتاريخ 24/7/2022 لسنة 2022، وتقرر صرف مبلغ 20000 جنيه لكل أسرة عن خسائر الممتلكات، بإجمالى مبلغ 60000 جنيه.

كما تقرر صرف مبلغ 25000 جنيه للمواطن محمد محمد أحمد لوفاة ابنته، ومبلغ 1000 جنيه وبحد أقصى 5000 جنيه للمصابة منال مصطفى خليل، وفقًا لمدة بقائها بالمستشفى بعد استيفاء المستندات.

وأكد أنه تم عرض إمكانية تسكين تلك الأسر، ولكنهم فضلوا الإقامة عند ذويهم، كما تقرر صرف مساعدة شهرية بمبلغ 900 جنيه شهرى من مؤسسة التكافل الاجتماعى، بواقع 300 جنيه لكل أسرة.

ووجه محافظ الدقهلية بتوفير احتياجات الأسر المنكوبة من الأغطية والملابس والمواد التموينية والمساعدات العينية، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بالسنبلاوين، وأيضا تطبيق منظومة خدمات الحماية الاجتماعية لهم، والتسجيل على برنامج كرامة وتكافل.

وأكد محافظ الدقهلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لكافة الفئات المستحقة للمساندة من ابناء محافظة الدقهلية، وخاصة وقت الحوادث والأزمات، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها تبذل الجهود الكبيرة لرعاية الحالات الإنسانية، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، بهدف تقديم الرعاية لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التى تضع هذه الفئات فى مقدمة الأولويات.