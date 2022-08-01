محافظ البحيرة: تنفيذ 57 مشروعا فى قطاع الطرق والكباري بتكلفة 12.7 مليار جنيه

كتب محمد عبد العظيم

استعرض اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، المشروعات القومية المختلفة التي تم تنفيذها داخل محافظة البحيرة، حيث يصل عدد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي إلى 157 مشروعا تم تنفيذ 77 مشروع بتكلفة إجمالية 5.4 مليار جنيه، ويوجد 80 مشروع جار العمل فيها بتكلفة 7.7 مليار جنيه سواء في قطاع مياه الشرب أو قطاع الصرف الصحي، وتم استعرض صورا من هذه المشروعات سواء إنشاء محطات جديدة أو التوسعات والتطوير في المحطات القائمة.

وأضاف خلال كلمته أمام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء: تم تنفيذ 57 مشروعا ضمن مشروعات الطرق والكباري بتكلفة 12.7 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من 25 طريق بتكلفة 700 مليون جنيه و4 كباري بتكلفة 200 مليون جنيه، وجار الانتهاء من 11 طريق بتكلفة 3.5 مليار جنيه و16 كوبري بتكلفة 4.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3 مشروعات كبري تتم داخل المحافظة مثل محور المحمودية والقطار السريع والمحور الرابط.

وتابع محافظ البحيرة: "تم تنفيذ 338 مشروع ضمن مشروعات قطاع الري بالمحافظة بتكلفة 4.8 مليار جنيه، سواء مشروعات قطاع الري أو مشروعات تبطين الترع ضمن المرحلة الأولي، و441 مشروع في قطاع الكهرباء بتكلفة 11.1 مليار جنيه، وتم العمل على إنشاء 336 مدرسة بتكلفة 2.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 7992 وحدة سكنية ضمن مشروعات قطاع الإسكان على 4 مراحل بتكلفة مليار جنيه.