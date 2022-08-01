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مجلس مدينة مرسي علم ينظم حملة لنظافة شواطئ المدينة ..صور

الإثنين، 01 أغسطس 2022 10:20 ص
مجلس مدينة مرسي علم ينظم حملة لنظافة شواطئ المدينة ..صور حملات النظافة بمرسي علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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نظم مجلس مدينة مرسي علم برئاسة اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، حملة نظافة بعدة أماكن مختلفة بالمدينة من بينها الشواطئ المختلفة لرفع المخلفات الصلبة والتراكمات بجميع أنواعها بكافة المناطق بالمدينة، وذلك لظهور المدينة بالمظهر الجمالي والحضارى.

من جانبه قال اللواء واصف عدلي، إن   حملات النظافة اليومية مستمرة ورفع المخلفات والتراكمات بجميع انواعها نظافة وتسويه ورفع الردش من شوارع المدينة بالكامل، وذلك ضمن خطة المدينة لرفع كفاءة وتطوير الشوارع والمناطق .

وتم رفع المخلفات بمناطق المارينا أمام النجع البحرى وشاطى الكيلو 7 جنوب مرسى علم، وسوف تقوم بعمل النظافة اليومية بجميع شوارع المدينة، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام بالمظهر الحضارى لمدن المحافظة .
 

حملات النظافة بمرسي علم (1)
حملات النظافة بمرسي علم (1)

 

حملات النظافة بمرسي علم (2)
حملات النظافة بمرسي علم (2)

 

 

حملات النظافة بمرسي علم (3)
حملات النظافة بمرسي علم (3)

 

 

حملات النظافة بمرسي علم (4)
حملات النظافة بمرسي علم (4)

 


 



 


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