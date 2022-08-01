مجلس الاتحاد الروسى: يتم استخدام كوسوفو للتحريض على الصراع

كتب أحمد عرفة

علق فلاديمير جباروف النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي على تفاقم الوضع على حدود صربيا وإقليم كوسوفو، وفقا لروسيا اليوم.

قال النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي: حقيقة أن الأمريكيين والبريطانيين يقفون الآن وراء مثل هذا السلوك المتغطرس للكوسوفيين، لا شك فيها لدي.

وتابع النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي: يتم استخدام كوسوفو للتحريض على الصراع وأعتقد أنه سيكون أمرا رائعا أن ينعقد مجلس الأمن، وأن يدعو الجانبين إلى ضبط النفس، لا أستطيع فهم ما يحاول سكان كوسوفو فعله هناك، فهم يستفزون الصرب، هذا أمر مفهوم.