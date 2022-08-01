مبعوث أمريكا إلى لبنان: متفائل بحدوث تقدم بملف ترسيم الحدود البحرية بين بيروت وتل أبيب

بيروت /أ ش أ/

أعرب المبعوث الأمريكي إلى لبنان أموس هوكشتين عن تفاؤله بحدوث المزيد من التقدم في ملف ترسيم الحدود البحرية بين بيروت وتل أبيب.. وقال: "نأمل في العودة من جديد قريباً إلى المنطقة للوصول إلى النتيجة المرجوة".

ووصف المبعوث الأمريكي المحادثات التي أجراها اليوم/الاثنين/ مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، حول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بأنها كانت "مهمة جداً".

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده المبعوث الأمريكي مع رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، بقصر الرئاسة اللبنانية فى بعبدا، واستمر ساعة ونصف، حيث حضره عن الجانب الأمريكي السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا وكبيرة مستشاري الوسيط الأمريكي نادين زعتر ومديرة الشؤون عبر الوطنية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي ليندسي ميريل والدبلوماسي في السفارة الأمريكية هارلد اولشن.

وحضر عن الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومستشار رئيس مجلس النواب الدكتور علي حمدان، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية السفير أسامة خشاب.

وعرض هوكشتين- خلال الاجتماع - على الجانب اللبناني حصيلة المشاورات التي أجراها مع المسئولين الإسرائيليين فيما يخص مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، واستمع إلى موقف لبناني موحد وفق الثوابت اللبنانية المعلنة.

ورد رئيس مجلس النواب نبيه بري- بعد اللقاء- على سؤال حول ما إذا كان الاجتماع إيجابيا، فاكتفى بالقول: "إن شاء الله خير"، فيما لم يدل رئيس الحكومة بأي تصريح وهو يغادر قصر بعبدا مكتفياً بإشارة إيجابية بيده.