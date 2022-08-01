ما الفرق بين الشخصية الذهانية والسيكوباتية؟

كتب - حسام الشقويرى

يستخدم مصطلح "ذهاني" و "مختل عقليًا" كثيرًا في الثقافة الشعبية ، وأحيانًا بالتبادل، لكنهم يشيرون إلى مشكلتين مختلفتين للصحة العقلية ، وكلاهما خطير، وإذا كان شخص ما مصابًا بالذهان (أو لديه ما يسميه الأطباء بالذهان) ، فإن عقله يفقد سيطرته على الواقع، بينما السيكوباتي هو الشخص غير القادر على الشعور بالآخرين وقد يتصرف بطرق متهورة ومعادية للمجتمع، حسبما نشر موقع webmd

وغالبًا ما يكون الذهان أحد أعراض حالة أخرى ، في حين أن السيكوباتية هي سمة شخصية، و يعتقد أن أقل من 1٪ من الأشخاص مختلون عقليًا، و معظمهم من الرجال ، ولكن يمكن أن يحدث عند النساء أيضًا.

ما هو الذهان؟

إنه عندما يؤثر شيء ما على كيفية فهم عقلك للعالم من حولك، و تسمى أحيانًا حلقة ذهانية، ويمكن للذهان أن يجعل من الصعب التفكير أو التحدث بطريقة منطقية للآخرين، و يمكن أن تجعلك ترى أو تسمع أو تشعر بأشياء غير موجودة مثل الهلوسة.

وقد ينطوي على أوهام ، مما يعني أنك تعتقد أن شيئًا غير صحيح حتى عندما تشير الحقائق إلى الاتجاه الآخر، و على سبيل المثال ، قد تكون مقتنعًا أن شخصًا ما يحاول إيذاءك أو أن شخصًا آخر يتحكم في أفكارك.

وإذا كنت تعاني من نوبة ذهانية ، فقد تكون مصابًا بالاكتئاب أو القلق أو لديك مشكلة في النوم ، كما يمكن أن يجعلك تشعر بالخوف أو الانسحاب من الآخرين أو التوقف عن الاعتناء بنفسك، وحوالي 3 أشخاص من كل 100 سيصابون بنوع من نوبات ذهانية خلال حياتهم، و قد تكون هذه الأمور مخيفة ومربكة ، ولكن الحصول على المساعدة الطبية بسرعة عند حدوثها يمكن أن يساعد في منع حدوث المزيد من المشاكل.

ما الذي يسبب الذهان؟

أشهر أسباب الذهان هي الأمراض العقلية مثل الفصام أو الاضطراب ثنائي القطب ، ولكن هناك عدة أشياء أخرى يمكن أن تؤدي إلى نوبة ذهانية أو تزيد من احتمالية إصابتك بواحد:

الأمراض التي تهاجم الدماغ والأعصاب ، مثل مرض الزهايمر أو مرض باركنسون أو الصرع

الأحداث الصادمة مثل هجوم عنيف

بعض الأدوية ، بما في ذلك الماريجوانا أو إل إس دي أو الأمفيتامينات

الذهاب لوقت طويل بدون نوم

ما هو السيكوباتي؟

لا يعيش الأشخاص السيكوباتيين وفقًا للقواعد أو التوقعات الاجتماعية،و على سبيل المثال :

تكذب كثيرا

لديهم نظرة مبالغ فيها لأنفسهم

عدم القدرة على التحكم في دوافعهم

لا تشعر بالذنب أو الندم على الأفعال التي تؤذي الآخرين

حاول التلاعب بالآخرين

غالبًا ما يظهر السيكوباتيون على أنهم ساحرون وجذابون في البداية ، لكنهم قد يصبحون متطلبين أو عدوانيين جسديًا، و يعاني البعض من مشاكل سلوكية مبكرة أو يرتكبون جرائم عنيفة.