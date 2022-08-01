للتيسير على المواطنين لتقديم الشكاوى.. إطلاق"دليل النيابة الإدارية"على المحمول

كتب أحمد إسماعيل

في إطار خطة النيابة إلادارية الشاملة للتحول الرقمي ودعم سبل التيسير على المواطنين في تقديم الشكاوى والتواصل مع النيابة الإدارية تحقيقاً للعدالة الناجزة، ولمواكبة التقدم التكنولوجى والرقمنة التي تسعى الدولة إلى انتهاجها، أطلقت النيابة الإدارية، خدمة تقديم الشكاوى من خلال الإصدار الأول من تطبيقها " دليل النيابة الادارية" المتاح على الهواتف المحمولة، عبر متجر جوجل (Google play store).

وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، خلال ندوة نظمها "اليوم السابع"، أن تطبيق النيابة الإدارية يمكن من خلاله للمواطن تحديد النيابة المختصة بشكواه من خلال دليل النيابات واختصاص كل نيابة في كافة محافظات الجمهورية، والاستعلام عن مقرات النيابات على مستوى الجمهورية، ووسائل التواصل معها .

وأشار المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن التطبيق يتيح للمواطنين سهولة الوصول لمقار النيابات المختلفة في كافة محافظات مصر، باستخدام تطبيق خرائط جوجل (Google maps).