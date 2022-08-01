لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتفقد اختبارات القدرات بكليات جامعة الإسكندرية

الإسكندرية ــ أسماء على بدر

زارت جامعة الإسكندرية لجنة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لمتابعة سير اختبارات القدرات والتى بدأت في 26 يوليو وتستمر حتى 6 أغسطس، داخل "كلية الفنون الجميلة، وكلية التربية الرياضية للبنين، وكلية التربية الرياضية للبنات، وكلية التربية النوعية، وكلية التمريض".

وتفقدت اللجنة الأماكن المخصصة لإجراء اختبارات القدرات، وقامت بزيارة ميدانية لوحدة القياس والتقويم بكل كلية من الكليات التى تتم فيها اختبارات القدرات، للوقوف على نظام التصحيح الإلكتروني وأعمال الكنترول الخاصة بظهور النتائج اليومية للطلاب.

وفى كلية التمريض استقبلت الدكتورة نفرتيتي ذكى عميدة كلية التمريض الدكتورة شادية عبد القادر رئيس لجنة قطاع التمريض على مستوى الجامعات المصرية لمتابعة اختبارات القدرات بكلية التمريض.

ومن جانبه، صرح الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، أن الجامعة تعمل على توفير وتجهيز قاعات مخصصة لأداء الاختبارات بكل كلية، وتخصيص فريق لمساعدة الطلاب والرد على استفساراتهم وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية للتأكد من سلامة الطلاب المتقدمين للاختبارات والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والهيئة الإدارية.

فيما أكد الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تقوم بمتابعة اختبارات القدرات بالكليات بشكل دورى على مدار الساعة موجهاً عمداء ووكلاء الكليات بضرورة توفير أقصى سبل الراحة للطلاب الجدد، والتسهيل عليهم، مشيراً إلى أن الجامعة اتاحت دفع مصروفات اختبار القدرات من اي مكان بهدف التسهيل على الطلاب ومنع التكدس داخل الكليات.

رافق اللجنة خلال الزيارة الدكتور سامح نخلة مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة والسادة عمداء ووكلاء الكليات المشار إليها.