لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتابع اختبارات القدرات بجامعة الدلتا التكنولوجية

تأتى الزيارة من منطلق حرص المجلس الأعلى للجامعات على متابعة إجراءات سير اختبارات القدرات بصورة مستمرة، بالإضافة إلى توفير الدعم الفنى وحل اى مشكلات موجودة.

تضمنت الجولة متابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، كما تابعت اللجنة سير العمل من إجراءات تقديم الأوراق، ولجان اختبارات القدرات ، بالإضافة إلى سؤال الطلاب عن الإجراءات التى تتم معهم ورأيهم فى مستوى الإختبار، كذلك تابعت اللجنة غرف الكنترول، وتصحيح الإختبار الكترونيًا أول بأول.

وأكد الدكتور عربى كشك على متابعة ادارة الجامعة يوميًا لأعمال اختبارات القدرات؛ لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتهيئة بيئة آمنة لهم لأداء الإختبارات،وحل اى مشكلات تطرأ امامهم.

كما أشار رئيس الجامعة الى تجهيز أماكن لإستقبال الطلاب قبل موعد الإختبار،فضلًا عن تشغيل عروض وبروشورات تعريفية عن الجامعة وبرامجها التكنولوجية، وحرص الجامعة على اعداد جيل قادر على التميز فى سوق عمل المستقبل من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية لإعداد خريج مدرب وقادر على المنافسة فى سوق العمل المحلى والدولى.

بالإضافة إلى التعريف بالجامعات التكنولوجية الجديدة والبرامج الموجودة بها، فضلًا عن اعداد فيديو توضيحى عن اختبار القدرات وطريقة الإجابة والرد على تساؤلات جميع الطلاب.

يُذكر ان التسجيل لإختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022 متاح حاليًا على موقع التنسيق ويستمر حتى 6/8/2022، www.tansik.egypt.gov.eg ،وان اختبار القدرات يتضمن ثلاثة مجالات رئيسية وهى اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى والرياضيات .