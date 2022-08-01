لجان الطب البيطرى بالأقصر تواصل مهمتها فى فحص المواشي بسوق مدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، استمرار تفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، وذلك كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم وتزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف الدكتور فتحى سلمى، لـ"اليوم السابع"، أنه استكمالا لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلا فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، فإنه تشكلت لجنة من إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية ورئيس اللجنة، وعضوية كلا من الدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بإدارة إسنا البيطرية، والدكتور وليد يوسف نصار رئيس وحدة نجع سعيد البيطرية بإسنا، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر إسنا، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق إسنا للماشية وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي.

وأكد مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه قامت اللجنة بتحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بالإضافة إلى توعية المواطنين من المربيين والتجار بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع حرصاً على صحة وسلامة الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى التوعية بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، بجانب تعريف المواطنين بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث أنواع الحيوانات القابلة للإصابة-أعراض المرض على الحيوانات المصابة-طرق نقل المرض ومصادر العدوى-التوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى تكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى، وذلك لإحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلا فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، تزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، ولذلك تهيب مديرية الطب البيطرى بالأقصر بالمواطنين ومربى الماشية التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها تحقيقا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى ومنعاً من انتشار هذه الأمراض الوبائية.