اليوم السابع
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كيف يتم تشخيص سرطان الكبد؟ الصحة تعلق

الإثنين، 01 أغسطس 2022 01:17 م
كيف يتم تشخيص سرطان الكبد؟ الصحة تعلق وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مجموعة من الخطوات الطبية التى يتم بها تشخيص سرطان الكبد، وجاءت كالتالي:
 
1- إجراء أشعة كقطعية ثلاثية المراحل 
2- إجراء الرنين المغناطيسى 
3- استخدام تحليل دلالات الاورام كاختبار للمسح وليس للتشخيص الدقيق 
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان: يمكن للمريض الكشف والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان من جهودها لتوعية المواطنين بضرورة الحذر من الأمراض المزمنة من خلال حملات توعوية، بجانب إطلاقها وبشكل يومي عدد من القوافل الطبية المجانية للكشف وتقديم العلاج مجانًا للمواطنين في كل ربوع الجمهورية.
 
 
سرطان الكبد
 

 


الصحة

سرطان الكبد

الكشف المبكر عن سرطان الكبد



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