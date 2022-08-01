كيربي: لن ننجر إلى تصعيد متبادل في الخطابات مع الصين

كتب أحمد عرفة

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنجر إلى تصعيد متبادل في الخطابات مع الصين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، أنه يحق لرئيسة النواب الأمريكية نانسى بيلوسي زيارة تايوان كما هو حال بقية المشرعين في الولايات المتحدة.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، إن على الصين تجنب أي تصعيد في حال قررت رئيسة النواب الأمريكي نانسى بيلوسي زيارة تايوان، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل من أجل تعزيز معاهدة الحد من الأسلحة النووية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدرس إمكانية استخدام السلاح النووي في حالة استثنائية فقط، موضحا أنه طالما كانت الأسلحة النووية موجودة سيكون الدور الأساسي للسلاح النووي الأمريكي ردع الهجمات النووية على الولايات المتحدة وشركائنا وحلفائنا.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي من أن كوريا الشمالية تستعد لتجربة نووية جديدة، متابعا: بينما نلتقي بكم هنا، تستعد بيونغ يانغ لإجراء تجربتها النووية السابعة.