كوسوفو تتهم الرئيس الصربى بإثارة التوتر شمال الإقليم

كتب أحمد عرفة

اتهم ألبين كورتي رئيس وزراء كوسوفو ، الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش وبلجراد بإثارة التوتر في شمال الإقليم، وفقا لروسيا اليوم.

ودوت صفارات الإنذار في الجزء الشمالي من كوسوفسكا-ميتروفيتشا مساء الأحد، في شمال كوسوفو، وبدأ الصرب بإقامة الحواجز على الأجزاء الضيقة من الطرق التي تم اختبارها في السنوات الأخيرة في منطقة روداري، على الطريق السريع بريشتينا ليبوسافيتش وقرب مدينة زفيتشان.

وتم إغلاق الطرق، يتجمع ألبان كوسوفو في الجزء الجنوبي من مدينة كوسوفسكا-ميتروفيتشا بالقرب من الجسر المودي إلى الجانب الشمالي "الصربي"، حيث يتجمع الصرب.