كوسوفو تؤجل تطبيق قانون لوحات المركبات الصادرة في صربيا لمدة شهر

وكالات

أعلنت سلطات إقليم كوسوفو الانفصالي تأجيل تطبيق قانون استبدال لوحات المركبات والوثائق الشخصية الصادرة في صربيا لمدة شهر، بعد مناشدة السفير الأمريكي جيفري هوفينير.

وقالت سلطات كوسوفو في بيان لها إن "حكومة جمهورية كوسوفو تدين بشدة حصار الطرق السريعة في شمال كوسوفو وإطلاق النار من قبل رجال مسلحين محليين على الشرطة".

وأضافت أن "رئيس الوزراء ألبين كورتي ورئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، ونائب رئيس الوزراء عقدوا اجتماعات مع ممثلين دوليين أمريكيين وأوروبيين، حيث تعهدت حكومة كوسوفو اعتبارا من يوم الاثنين 1 أغسطس 2022 بتأجيل تطبيق قانون لوحات المركبات والوثائق الشخصية الصادرة في صربيا حتى 1 سبتمبر 2022".

وتابعت: "مع إزالة الحواجز واستعادة حرية الحركة في شمال كوسوفو.. نشكر شركائنا الدوليين، وخاصة السفير الأمريكي جيفري هوفيني، على التزامهم ومساهماتهم".