كل ما تريد معرفته عن معدلات توصيل الغاز للمنازل

كتبت -مروة الغول

خلال عام 2021/2022،تم تنفيذ برنامج توصيل الغاز الطبيعى لـ 1.2 مليون وحدة سكنية، وذلك فى إطار خطة الدولة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى، وفيما يلى أهم المعلومات وكانت.

س. كم عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى ؟ ج. تم توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 5ر13 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية يونيو 2022 .



س.ما هو حجم الوفر المحقق فى اسطوانات البوتاجاز نتيجة التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى ؟

ج. يحقق وفراً فى عدد اسطوانات البوتاجاز يبلغ 243 مليون أسطوانة سنوياً وما يقابل هذا العدد من دعم .

س. ماهى أهم عوامل نجاح خطة التوسع فى الغاز الطبيعى ؟ ج. من أهم عوامل نجاح تحقيق الخطة بداية من العام المالى 2018/2019 هو استمرار مبادرة وزارة البترول فى تقسيط مساهمة العملاء فى تكلفة التوصيل حيث يتم تقسيط التكلفة على 6 سنوات بدون مقدم وفوائد بواقع 30 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.

س. ماذا عن عام 2021/2022 وتوصيل الغاز للمناطق الجديدة ؟ ج. شهد عام 2021/2022 توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من 80 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة (خارج نطاق قرى مبادرة حياة كريمة) بخلاف استكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق المتاحة وهو إنجاز تم تحقيقه لأول مرة منذ بدء نشاط توصيل الغاز الطبيعى فى عام 1980، كما تم خلال العام توصيل الغاز لحوالى 3240 مخبز ضمن المرحلة الأولى من مبادرة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية المدعمة.



س. ماذا عن التوسع فى استخدام العدادات مسبوقة الدفع؟ ج. فى إطار برنامج التوسع فى استخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة، تم تركيب حوالى 3ر1 مليون عداد مسبق الدفع منذ بدء استخدام تلك العدادات وحتى نهاية العام نهاية يونيو الماضى، وفى إطار التيسير على المواطنين تم التعاقد مع شركات الشحن الإلكترونى .