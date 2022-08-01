اليوم السابع
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كشف تفاصيل فيديو توقف توك توك على شريط السكة الحديد بالدقهلية.. وضبط السائق

الإثنين، 01 أغسطس 2022 02:26 م
كشف تفاصيل فيديو توقف توك توك على شريط السكة الحديد بالدقهلية.. وضبط السائق توك توك- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يظهر خلاله توقف إحدى مركبات "التوك توك" على شريط السكة الحديد بإحدى المزلقانات بدائرة قسم شرطة ميت غمر بالدقهلية.
 
وبالفحص تبين أنه حال استقلال سائق توك توك "له معلومات جنائية"، ومقيم بدائرة قسم شرطة ميت غمر بالدقهلية، مركبة "التوك توك" خاصته "بدون لوحات معدنية"، ومروره من المزلقان المشار إليه، حدث عطل بالمركبة، ما أدى إلى توقفها على شريط السكة الحديد، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط سائق مركبة "التوك توك" وبمواجهته أقر بما سبق وتبين عدم حملة رخصة قيادة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أمن الدقهلية

أخبار الحوادث

مزلقان السكة الحديد

توك توك

القبض على سائق



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