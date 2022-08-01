قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات عن الشعر والقصيدة العربية وخطر المخدرات

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث أقام قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "التراث وتأثيره في شعر الشعراء" تحدث خلالها سيد صدقى، عن التراث كمفهوم وأنواعه والتراث وتأثيره في شعر الشعراء قديما وحديثا والتراث في إبداعات بعض شعراء الأقصر.

بينما عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "خطر المخدرات" تحدث محمد جمال، عن هذه الآفة السيئة التي تدمر الفرد والمجتمع وفيها هلاك نفسي وصحي ومادي لكل من يقبل عليها، أما من ناحية أضرار المخدرات الدينية فقد حرمت كافة الأديان السماوية تناول المخدرات، وعقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "بدايات تعليم برنامج البوربوينت"أوضح مصطفى عبد العاطى، تعريف برنامج البوربوينت وطريقة استخدام البرنامج ومميزاته، ونظم قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "مسرح خيال الظل" وتحدث المخرج محمود النجار عن خيال الظل عدة أنشطة مثل الأراجوز والحكواتي والسامر ومسرح خيال الظل يتكون من جوكا ومخايل وهو يتم تحريك عروسة الخيال والشاسية.

فيما قدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "القصيدة العربية ومفهوم ما بعد الحداثة" أوضح محمد جاد المولى، مفهوم الحداثة عند طه حسين وديكارت وشكل النص ما بعد الحداثي المتبنون لقصيدة ما بعد الحداثة واتباعهم للغرب خطورة مفهوم ما بعد الحداثة على القصيدة، بجانب إجتماع نادي الأدب بالقصر بحضور الشاعر يحيى سمير رئيس النادي، وقدمت الموهبة الصغيرة ملك قناوي قصيدة بعنوان"شكوتي"، والقاص محمد مصطفى الضبعاوى قصة بعنوان"مسألة حساب".

وأقام قصر ثقافة حسن فتحى ضمن مبادرة التعليم والبحث العلمي محاضرة بعنوان"مناهج البحث العلمي" تحدث العادلي حسان، عن أنواع مناهج البحث العلمي وتصنيفها وخصائصها وتعريف مناهج البحث العلمى، بجانب ورشة حكى بعنوان"دور التدريب في العملية التعليمية" أوضحت سلوى جودة، مفهوم التدريب وأهميته بالنسبة للمعلم وللمتعلم، كما قدم القصر بالتعاون مع فرقة"قهوة زيادة" الأمسية الثقافية، تضمنت إلقاء الشعر لمجموعة من الشعراء.



قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول خطر المخدرات والشعر والقصيدة العربية (1)



قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول خطر المخدرات والشعر والقصيدة العربية (2)



