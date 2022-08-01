قصور ثقافة الأقصر تقدم أنشطة متنوعة لدعم الأطفال فى الإجازة الصيفية.. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي لدعم الأطفال فى الإجازة الصيفية، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، حيث نظم قصر ثقافة الأقصر ضمن فعاليات النشاط الصيفي محاضرة بعنوان "تنسيق الوورد" ألقتها نها محمد نصر الدين، ونفذت ورشة عمل ميدالية من خيط صنارة نفذتها أشرقت أيمن، وورشة رسم حر تنفيذ الفنانة صفاء حسن قرشي والفنانة رنا محمد أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر، بجانب ورشة فنية بعنوان "تعديل سلوك" تنفيذ نفيسة عبد الرحيم ونرمين سمير أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر.

كما أعد القصر أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي وقصيدة بعنوان "مواجع"، بينما أقامت مكتبة النمسا الثقافية ورشة فنون تشكيلية "رسم على البالونات" نفذتها كريمة الدسوقي عباس، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ هشام النحاس، ونفذت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة رسم حر لعمل زرافة بالقلم الرصاص نفذها محمد خالد.

وقدمت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر أحمد علي وألقى قصائد"ضاقت، أيتها الروح، نفس بلا نفس، تهايه، وجدتها"، كما عقد قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية خواطر بعنوان "بحبك يامصر" للشاعر عبد الرحمن محمد، وأقام قصر ثقافة حسن فتحى أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير وألقى قصيدة بعنوان "صفحات الموت"، كما أعدت المكتبة محاضرة بعنوان "حوادث منزلية وحوادث الطرق" وتحدثت باتعة نوبي مسئول الإعلام بالصحة عن الحوادث المنزلية وحوادث الطرق وأنواع الحوادث المنزلية وكيفية التعامل معها، وحوادث الطرق وكيفية التعامل معها.

وأعد قصر ثقافة الأقصر ضمن فعاليات النشاط الصيفي ورشة الرسم لسن من 11 إلى 18 سنة تنفيذ رنا محمد وصفاء حسن ونفيسة عبد الرحيم وهبة محمد أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر، ونفذ القصر ورشة "انسيال من خرز الجمايكا" تنفيذ مشيرة محمد طلعت، وأعد قصر ثقافة حوض الرمال ورشة حكى للأطفال قصة بعنوان "الديك الذكي" ألقتها منى عبدالرحمن، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى أمسية شعرية بعنوان "فن الكف الصعيدي" إلقاء الشاعر حسن مغربي، بجانب ذلك أعدت المكتبة دوري ثقافي للأطفال أسئلة في المعلومات العامة أدارته أسماء محمد خليل، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ هشام النحاس، وأعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس عن "المصايف" أداء زينب أحمد عدل وأسماء أحمد، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة حرف يدوية "طريقة عمل تعليقة حائط" باستخدام ورق الفوم والورق المقوى نفذتها أميرة حمودة، ونفذ المركز الحضري ورشة حرف يدوية عن الخرز نفذتها نجوى النبوى.



قصور ثقافة الأقصر تقدم أنشطة متنوعة لدعم الأطفال فى الأجازة الصيفية



قصور ثقافة الأقصر تقدم أنشطة متنوعة لدعم الأطفال



قصور ثقافة الأقصر تقدم أنشطة متنوعة لدعم الأطفال