قبل أقل من شهرين على الانتخابات.. حزب إخوة إيطاليا يتصدر استطلاعات الرأى

فاطمة شوقى

أظهر أحدث استطلاع للرأي تصدر حزب جورجا ميلوني (إخوة إيطاليا) اليميني نوايا التصويت بنسبة 24,2% يليه الحزب الديمقراطي، الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق إنريكو ليتا، بنسبة 23.4%، وذلك قبل أقل من شهرين على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في إيطاليا.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة Quorum/YouTrend ، فيأتي في المركز الثالث حزب (الرابطة) بزعامة ماتيو سالفيني بنسبة 13,5% والرابع حركة خمس نجوم (بقيادة جوزيبي كونتي) بنسبة 9,9% وفي المركز الخامس حزب سيلفيو برلسكوني (فورتسا إيتاليا) بنسبة 8%.

ويتصدر تحالف (التحرك وأوروبا) قائمة أحزاب يسار-الوسط الصغرى بنسبة 5,2% يليه تحالف (اليسار الإيطالي والخضر) بنسبة 4%، بينما لا يزال حزبا ماتيو رينزي (فيفا إيطاليا) ولويجي دي مايو (معًا من أجل مستقبل) تحت سقف الـ3% الذي يسمح بدخول البرلمان.

وكان رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الإيطالية (كوباسير) أدولفو أورسو، دعا في رسالة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، إلى وضع البرلمان في "حالة تأهب" بشأن أشكال تدخل أجنبي محتمل مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) أن الرسالة نوهت إلى عمليات قرصنة جرت إبان انتخابات عام 2015 الألمانية، والتي أسفرت عن انتهاك أنظمة كمبيوتر بالبوندستاج وسرقة معلومات من رسائل البريد الإلكتروني لبرلمانيين ألمان، فضلا عن عمليات أخرى في الآونة الأخيرة.

وتعود رسالة رئيس (كوباسير) إلى الأيام التي سبقت استقالة حكومة دراجي، حيث كان من المؤمل إجراء الانتخابات بعد نهاية الدورة التشريعية في ربيع العام القادم، وتشير إلى تحقيقات أجرتها اللجنة حول أشكال التضليل والتدخل الأجنبي والتهديدات الهجينة والإلكترونية.