فريق طبي بقنا الجامعى ينجح في استئصال ورم باللسان مع تفريغ العنق من الغدد الليمفاوية

أعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بقنا، عن نجاح فريق طبى من وحدة جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة بقسم الجراحة العامة وقسم التخدير والعناية المركزة بمستشفيات قنا الجامعية، استئصال ورم باللسان مع تفريغ العنق من الغدد الليمفاوية، في إطار العمليات المتقدمة والمتخصصة التي توفرها مستشفيات قنا الجامعية لأهالي المنطقة والتي تحتاج الى مهارة طبية خاصة بتوجيهات الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور على عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية.

وقال الدكتور محمود عبدالحميد، رئيس قسم الجراحة العامة، إن المريض حضر لعيادة جراحة الوجه والفكين واورام الرقبة بمستشفى قنا الجامعي وتم تشخيص ورم خبيث باللسان وبعد الفحص المعملي والاشعات تم اجراء جراحة واستئصال ورم باللسان مع تفريغ العنق من الغدد الليمفاوية.



قام بإجراء الجراحة الدكتور محمد مبارك، مدرس الجراحة العامة وجراحة الوجه والفكين بقسم الجراحة العامة، والطبيب أحمد خيري، مدرس مساعد بوحدة جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة بقسم الجراحة العامة، وشارك من قسم التخدير الدكتور محمد عبدالعزيز، مدرس مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة، والطبيب معتصم جعفر طبيب مقيم بقسم التخدير، تحت إشراف الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، كما ضم الطاقم الطبي من هيئة التمريض أسماء حامد وعلى عمر.

وأضاف الدكتور محمد مبارك، مدير مستشفى بالحرم الجامعي، بأن المريض بحالة جيدة ويتلقى العناية الطبية بالقسم الداخلي للمستشفى بعد خروجه من وحدة العناية المركزة.