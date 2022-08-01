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فريق الألعاب الجوية بكوريا الجنوبية يصل مصر للمشاركة بالعرض الجوى (Pyramids Air Show 2022)

الإثنين، 01 أغسطس 2022 03:45 م
فريق الألعاب الجوية بكوريا الجنوبية يصل مصر للمشاركة بالعرض الجوى (Pyramids Air Show 2022) فريق الألعاب الجوية بكوريا الجنوبية يصل مصر
كتب زكى القاضى

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وصل إلى إحدى القواعد الجوية المصرية فريق الألعاب الجوى الكورى الجنوبى لمشاركة نظيره من القوات الجوية المصرية فى تنفيذ عرض جوى فوق سفح الأهرامات والذى ينفذ تحت مسمى (Pyramids Air Show 2022) فى الثالث من أغسطس الجارى .
 
ويشارك فريق النسور السوداء الكورى الجنوبى (Black Eagles) بعدد من الطائرات التى ستنفذ عدداً من العروض الجوية المتميزة بالتزامن مع تقديم فريق النجوم الفضية المصرى (Silver Stars) وفريق طائرات الهيل جازيل المصرى (حورس) عروضاً جوية مبهرة، وكذا تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية عدد من العروض أثناء فعاليات المهرجان , بالإضافة إلى مشاركة الموسيقات العسكرية المصرية بعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة .
 
تأتى تلك العروض تأكيداً على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وكوريا الجنوبية  .
 
فريق الألعاب الجوية بكوريا الجنوبية يصل مصر للمشاركة فى العرض الجوى (Pyramids Air Show 2022) (1)
فريق الألعاب الجوية بكوريا الجنوبية يصل مصر للمشاركة فى العرض الجوى (Pyramids Air Show 2022) (1)

فريق الألعاب الجوية بكوريا الجنوبية يصل مصر للمشاركة فى العرض الجوى (Pyramids Air Show 2022) (2)
فريق الألعاب الجوية بكوريا الجنوبية يصل مصر للمشاركة فى العرض الجوى (Pyramids Air Show 2022) (2)

فريق الألعاب الجوية بكوريا الجنوبية يصل مصر للمشاركة فى العرض الجوى (Pyramids Air Show 2022) (3)
فريق الألعاب الجوية بكوريا الجنوبية يصل مصر للمشاركة فى العرض الجوى (Pyramids Air Show 2022) (3)

فريق الألعاب الجوية بكوريا الجنوبية يصل مصر للمشاركة فى العرض الجوى (Pyramids Air Show 2022) (4)
فريق الألعاب الجوية بكوريا الجنوبية يصل مصر للمشاركة فى العرض الجوى (Pyramids Air Show 2022) (4)

فريق الألعاب الجوية بكوريا الجنوبية يصل مصر للمشاركة فى العرض الجوى (Pyramids Air Show 2022) (5)
فريق الألعاب الجوية بكوريا الجنوبية يصل مصر للمشاركة فى العرض الجوى (Pyramids Air Show 2022) (5)

 


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