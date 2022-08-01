فتح باب الالتحاق بدبلوم التنمية الثقافية بآداب القاهرة.. اعرف التفاصيل

كتب ــ محمد صبحى

أعلنت كلية آداب جامعة القاهرة عن فتح باب التسجيل في برنامج دبلوم "التنمية الثقافية" للعام الدراسي الجديد 2023/2022 لقبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق للدراسة بالدبلوم والذي يعد أول دبلوم مهني متخصص في مجال التنمية الثقافية بالجامعات المصرية والعربية، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 1 أغسطس 2022 على أن يكون آخر موعد لقبول الطلبات 30 أغسطس 2022.

ويعد دبلوم "التنمية الثقاقية" أول دبلوم مهني متخصص في مجال التنمية الثقافية بالجامعات المصرية والعربية، وتعتمد فلسفة الدراسة فيه على تنوع المحتوى الدراسي بين حقل الإنسانيات والمجالات التي يتطلبها العمل الإداري المرتبط بالثقافة وسوقها، حيث تتوزع المحاضرات بين 3 مجالات أساسية وهي: التكوين الثقافى العام، والإدارة الثقافية وتصميم المشروعات الثقافية، والوساطة والتنشيط الثقافي.

وتتنوع استراتيجيات التعلم بالدبلوم بين المحاضرات النظرية وأساليب التعلم الذاتي المصاحب بالإرشاد الأكاديمي والورش العملية والتدريبات الميدانية.

وتشترط كلية الآداب في المتقدم للالتحاق بالدبلوم، أن يكون حاصلًا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها، ويفضل أن يجيد اللغة الإنجليزية، إضافة إلى اجتياز امتحانات القبول والتي تتضمن امتحان تحريري وآخر شفوي.

جدير بالذكر، أن كلية الآداب قد استحدثت عام 2014 دبلوم مهني في مجال التنمية الثقافية وإدارتها بهدف تخريج متخصصين يكون لديهم الثقافة المعرفية والمهارات العملية اللازمة للعمل في الحقل الثقافي وسوقه.