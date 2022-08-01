غدا.. ورشة "فن التحطيب" مجانا للشباب بمكتبة الإسكندرية

تركز الورشة على التعريف بفن التحطيب أو اللعب بالعصا بأساليب احترافية، حيث تعد لعبة التحطيب واحدة من أقدم الفنون المصرية الموجودة في صعيد مصر، والتي بدأت من جدران المعابد التي تؤرخها الرسومات للقدماء المصريين.

يقدم الورشة محمد بريقع؛ وهو شريك وعضو مؤسس في مركز مدحت فوزي للتحطيب، قدَّم العديد من الورش والدورات التدريبية في فرنسا ومسرح الجيزويت، بالإضافة إلى مشاركته في بعض الأعمال السينمائية.

تهدف الورشة إلى الحفاظ على التراث والموروث الحضاري، حيث إن فن التحطيب من الفنون الشعبية الأصيلة والمتوارثة عبر الأجيال، وكذلك التأكيد على القيم الأخلاقية النابعة من قلب التراث المصري، كالاحترام المتبادل والشجاعة والفروسية، وهي من أهم القيم التي فرضها هذا الفن على كل من يلجأ إلى العصا للمبارزة، هذا بالإضافة إلى توضيح استخدامات هذا الفن اليوم باعتباره رياضة، ورقص فلكلورى، وتقليد قروي، ولعب بالعصا، وتقنية للدفاع عن النفس.

تستغرق الورشة ثماني محاضرات، وهي مجانية، وتستهدف الشباب من سن 15 سنة فيما فوق.