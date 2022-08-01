غدا.. بدء القوافل العلاجية الشهرية التابعة لـ"حياة كريمة" بقرى أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن خطة القوافل العلاجية الشهرية التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، تبدأ فعاليتها غدا الثلاثاء الموافق 2 أغسطس، وتستمر لمدة شهر حتى 28 أغسطس الجاري بقرى 5 مراكز على مستوى المحافظة هي ديروط والقوصية ومنفلوط الفتح وأسيوط وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه محافظ أسيوط، رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة وكافة سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه لافتا إلى أن هذه القوافل تنفذها وزارة الصحة متمثلة في مديرية الصحة والسكان بأسيوط وتضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف المحافظ أن القوافل الطبية لشهر أغسطس تبدأ عملها من يوم 2 إلى 28 أغسطس ويتم تنفيذها بواقع يومين بكل قرية حيث تبدأ يومي الثلاثاء والأربعاء 2 و3 أغسطس بقرية بني عدي بمركز منفلوط تنتقل بعدها لقرية بني قره بمركز القوصية يومي السبت والأحد 6 و7 أغسطس ثم يومي الثلاثاء والأربعاء يومي 9 و 10 أغسطس بقرية عواجه بمركز ديروط ويومي السبت والأحد 13 و14 أغسطس بقرية مساره بذات المركز تم تنتقل القافلة يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 أغسطس بمدينة أسيوط الجديدة بنطاق مركز الفتح بعدها تتوجه يومي السبت والأحد 20 و21 أغسطس لقرية اسكندرية التحرير بمركز أسيوط ثم يومي الثلاثاء والأربعاء يومي 23 و24 أغسطس بقرية الشيخ سويف بمركز الفتح وتنهي القوافل أعمالها يومي السبت والأحد 27 و28 أغسطس بقرية درنكه الجديدة بمركز أسيوط.