اليوم السابع
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"عمر" شاب سيناوى يسعد الأطفال على شاطئ العريش بالمزمار والحلاوة الشعر

الإثنين، 01 أغسطس 2022 01:00 ص
"عمر" شاب سيناوى يسعد الأطفال على شاطئ العريش بالمزمار والحلاوة الشعر عمر
شمال سيناء ـ محمد حسين

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نجح الشاب "عمر بدوى" من أبناء شمال سيناء، أن يضفى خلال تجواله اليومى على شاطئ العريش أجواءً من البهجة لدى الأطفال والأسر من خلال أنغام يبعثها من مزمار يبدع فى تطويعه ليخرج أعذب الألحان وهو يبحث عن رزقه الحلال فى بيع " الحلاوة الشعر والبلالين ".

 

وقال عمر بدوى لـ " اليوم السابع"، إنه خريج دبلوم تجارة، ومتزوج ولديه طفل عمره 8 شهور، ولأن شعاره أن "الشغل مش عيب" اختار مشروع بيع الحلاوة الشعر والبلالين وخلال فترة الصيف  يكون الشاطئ هو مكانه المفضل .

 

وأضاف انه يبدأ يومه عصرا وينطلق من منزله فى حى السمران  بالعريش مرورا بحى كرم أبو نجيله ومستشفى العريش ثم يتجه للشاطئ الذى يسير على طوله وصولا لمنطقة المساعيد .

 

وأشار إلى أن لديه أدوات صناعة الحلاوة الشعر بألوانها، وأنه سعيد بعمله رغم أنه مشقة فهو يعود لمنزله وقد انهكه طول المسافات والسير عليها وهو محمل ببضاعته.

 

وأكد أنه يعتبر أن هذا نشاط يوفر من خلاله لقمة عيش بالحلال لأسرته الصغيرة المكونة من ابنه وزوجته، وهى ليست مهنة وانه يأمل ان يوفق فى الحصول على مهنة مناسبة تغنيه عن الشقاء اليومى.

 

وقال إن ما يسعده أن يرى السعادة فى عيون الأطفال وهم يسرعون خلفه ودائما يردد من أعماق نفسه "الحمد لله على نعمة الرزق الحلال والصحة".

 

عمر شاب سيناوى يسعد الأطفال (1)
عمر  

 

عمر شاب سيناوى يسعد الأطفال (2)
عمر شاب سيناوى يسعد الأطفال  

 

عمر شاب سيناوى يسعد الأطفال (3)
عمر   يسعد الأطفال 

 

عمر شاب سيناوى يسعد الأطفال (5)
عمر شاب سيناوى يسعد الأطفال 

 


شاطئ العريش

شمال سيناء

المساعيد

مستشفى العريش

حلاوة الشعر

البلالين



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