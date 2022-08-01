عماد الدين حسين: نحسم لجان المحور الاقتصادي فى جلسة الحوار الوطني المقبلة

كتب أحمد عرفة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين ، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنه فوجئ برقي مستوى الحوار والنقاش في جلسات الحوار الوطني، متابعا: هدفنا في جلسات الحوار الوطني وجود توافق عام وليس تصويت أغلبية على حساب أقلية.

وأضاف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، خلال برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الجلسة القادمة للحوار الوطني سنحسم خلالها لجان المحور الاقتصادي، متابعا: هدفنا الأول من الحوار الوطنى هو تحقيق مصلحة الوطن بالكامل وليس فئة بعينها.

وتابع الكاتب الصحفي عماد الدين حسين،: أعرف معظم أعضاء مجلس الأمناء وهم على أعلى درجة من الكفاءة في مجالاتهم ، وهناك نقاش موضوعى حول ما تحتاجه البلاد اليوم وفى المستقبل ونصحح لبعضنا ونوصل لتوافقات صحيحة ورؤية مختلفة والجميع يقدر بعضه.

وقال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنه إذا استمر هذا الأمر في مجلس الأمناء بهذه الطريقة سنصل لنتائج ومخرجات تبشر بنتائج مختلفة .