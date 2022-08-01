عادل سرايا مديرا لمركز التعليم المفتوح والتعلم المدمج بجامعة الزقازيق

أصدر الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم (1183) بتعيين الأستاذ الدكتور عادل سرايا مديرا لمركز التعليم المفتوح والتعلم المدمج جامعة الزقازيق اعتبارا من 20 يوليو الجاري.

يذكر أن د. سرايا يشغل حاليا رئيس مجلس قسم تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلى بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق.

وكان يشغل منصب عميد كلية التربية جامعة قناة السويس فرع العريش بالقرار الجمهورى رقم 122 لعام 2015م؛ وذلك قبل أن ينتقل للعمل فى كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق منتصف عام 2018 م، بالإضافة إلى عضويته باللجنة العلمية الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات بقطاع الدراسات التربوية تخصص المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم مستوى الأساتذة المساعدين.

كما تولى مهام المقرر الرئيس لمحور سياسات القبول بكليات التربية بلجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات خلال الفترة من 2016 وحتى 2018 م وتم اختياره عضوا خبيرا بلجنة قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلى بالمجلس الأعلى للجامعات خلال الفترة من 2018 وحتى 2021 م ، بالإضافة إلى عضويته باللجنة العليا لاختيار القيادات بجامعة قناة السويس لمدة ثلاث سنوات.

وعمل فى السابق مستشارا للتطوير والجودة بعمادة التعلم الالكترونى بجامعة الملك سعود بالرياض، وله أكثر من 35 بحثا وورقة عمل تدور غالبيتها حول توظيف تكنولوجيا التعليم فى تطوير عناصر المنظومة التعليمية على مستوى التعليم العام والجامعي، كما قدم معادلة للتطوير الشامل لمنظومة التعليم العام بجمهورية مصر العربية ورؤية تطويرية لنظام التعليم المفتوح والتعلم المستمر بالجامعات المصرية.

ونُشِرله أكثر من 12 إصدارا باللغة العربية فى مجال تكنولوجيا التعليم والتدريب كان أخرها تصميم الحقائب التدريبية فى ضوء معايير الجودة عام 2020، وتكنولوجيا التعليم للطفولة المبكرة عام 2021 م. وقام بترجمة عدد 7 مؤلفات أجنبية من أهمها الإعداد للتعلم الإلكترونى المدمج ترجمة مشتركة.



الدكتور عادل سرايا



صورة القرار