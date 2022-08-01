طقس حار غدا ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة نهارا، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة ، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

كما سيشهد غدا شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 28 درجة.