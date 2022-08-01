اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 أغسطس 2022 12:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 137 قطعة سلاح و172 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 11:29 ص
ضبط 137 قطعة سلاح و172 قضية مخدرات خلال 24 ساعة اسلحة وذخائر - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (137) قطعة سلاح نارى ، (172) قضية مخدرات وتنفيذ (65494) حكم قضائى متنوع.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (10) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة 11 متهم لعدد 4 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (4132) حكم قضائى متنوع.
 

حملة امنية

سلاح

اخبار الحوادث

الامن العام



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة