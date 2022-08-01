ضبط موظف بالمطار حاول تهريب 143 آيفون وإحباط خروج حقيبة أدوية غالية الثمن

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى برئاسة الدكتور ماجد موسى المدير العام محاولة موظف بإحدى الشركات العاملة بالمطار تهريب كمية كبيرة من التليفونات ماركة iPhone.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية فى الصالة الحمراء بمبنى الركاب رقم 3 استوقف أحمد عادل فتحى مأمور الجمرك أحد الأشخاص أثناء محاولته الخروج من باب الصالة وبسؤاله عما فى داخل الحقيبة التى بحوزته أجاب بأنه موظف بإحدى الشركات قادم من العمل على رحلة خطوط داخلية من الغردقة فطلب منه مأمور الجمرك فتحها للتفتيش فأكد أنه لم يكن فى رحلة خطوط دولية وأنه أيضا لا يتذكر رقم "القفل" المغلقة به الحقيبة.

طلب حازم محمد على مدير الحركة المشرف على الصالة من الموظف وضع الحقيبة للتفتيش على جهاز الفحص بالأشعة بالصالة، وإذا بالموظف يأخذ الحقيبة فى يده ويجرى محاولا الهروب من صالة الوصول فقام كل من أحمد عادل ومصطفى صادق مأمورا الجمرك وحازم محمد مدير الحركة بالعدو وراءه وملاحقته لمسافة طويلة وبعد مقاومة عنيفة من الموظف تم الإمساك به، والعودة به إلى الصالة.

وبعرض الأمر على تامر رمزى قاسم مدير الجمرك كلف أحمد عادل بفتح وتفتيش الحقيبة يدويا تحت إشراف مدير الحركة، مما اسفر عن ضبط 143 جهاز تليفون ماركة iPhone وباستجواب الموظف تبين أنه اتفق مع راكب قادم على رحلة طيران دولى أن يترك له الحقيبة فى مكان متفق عليه ومصور ومرسل على "الواتس آب" على أن يأخذها الموظف ويخرج بها بادعاء أنه قادم على رحلة عمل على رحلة طيران داخلى، شارك فى العد والجرد وتحريز المضبوطات واتمام محضر الضبط الذى حمل رقم 159 لسنة 2022 مبنى الركاب 3 كل من أحمد سعيد وأحمد صبرى ومحمد زكريا وأسماء عزمى ومحمود القرش مآمير الجمرك وأحمد عمر عبد القادر مدير الحركة.

وفى واقعة سابقة منعت يقظة ودقة ملاحظة كل من فادى نبيل جيد ويوسف مسعد منشاوى مأمورا الجمرك وأحمد فؤاد حامد مدير الحركة وحسين هيكل مدير الجمرك خروج حقيبة بها كميات كبيرة من الأدوية غالية الثمن وسط الحقائب المتخلفة التى يتم تسليمها لأصحابها بإخراجها من الدائرة الجمركية بنظام خدمة التوصيل، وذلك باتباع الإجراءات السليمة وأبرزها وجود تفويض من الراكب للشركة يدون فيه كل التفاصيل عن حقائبه المتخلفة وصور من جواز السفر وختم الوصول ومحضر الفقد وإذن التسليم وهو ما لم يتقدم به موظف الشركة بعدما تم وضع الحقائب وعددهم يتجاوز الخمسين.

وبتفتيشها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف منشاوى والذى تلاحظ له وجود حقيبة بها كمية كبيرة من الأدوية طلب فادى نبيل الأوراق الخاصة بالحقيبة من الموظف الذى تعلل بأن الحقيبة دخلت وسط حقائب خدمة التوصيل بالخطأ، قام حسين هيكل بتكليف فادى نبيل بتفتيش الحقيبة يدويا تحت إشراف أحمد فؤاد مما أسفر عن وجود 1549 عبوة وأمبول دوائى خاص بعلاج أمراض الأورام قدرت مبدئيا باثنان وربع مليون جنيه مصري.

وأمر تامر رمزى قاسم مدير الإدارة الرابعة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الموظف فى الحالة الأولى، كما أمر حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الأولى بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الموظف فى الحالة الثانية، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى والذى أحال الموظفين للنيابة المختصة.