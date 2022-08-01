اليوم السابع
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صندوق بجزيرة موريشيوس يرفع حصته في أوراسكوم كونستراكشون إلى 14.48%

الإثنين، 01 أغسطس 2022 10:04 ص
صندوق بجزيرة موريشيوس يرفع حصته في أوراسكوم كونستراكشون إلى 14.48% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، عن زيادة صندوق Sustainable Capital Africa Alpha Fund نسبة ملكيته في أسهم الشركة لتصل إلى نسبة 14.48% من إجمالي الأسهم، وذلك بعدما اشترى 245.3 ألف سهم بسعر 57.991 جنيه، بجلسة تداول 28 يوليو الماضي.
 
يذكر أن Sustainable Capital Africa Alpha Fund هو صندوق مؤسس في جزيرة موريشيوس بالمحيط الهندى، ويسمح هذا النوع من صناديق الاستثمار للمستثمرين بحرية الدخول والخروج منها بلا أية قيود زمنية، ويركز الصندوق على الاستثمار فى المجالات ذات الاستدامة المالية فى أسواق أفريقيا والعالم.
 
وينشط الصندوق في البورصة المصرية منذ سنوات، ويستحوذ على حصص بعدد من الشركات الكبرى أبرزها الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والذي رفع فيها حصته من 4.35% إلى 5.12% من أسهم إيبيكو يوم الأربعاء الماضي.

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