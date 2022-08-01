شكوى من تراكم القمامة فى قرية طحا المرج بالشرقية.. والمحافظة ترد

أرسل القارئ محمود إبراهيم المرشى شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع يتضرر فيها من تراكم القمامة فى قرية طحا المرج مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية والتى تعمل على انتشار الرائحة والحشرات الضارة .
وأضاف القارئ انه تم التوجه عدة مرات لمجلس القرية للمطالبة بإزالة القمامة ولكن لم يتم الإستجابة وطالب القارئة فى نهاية رسالته بضرورة الأستجابة لمطالب أهالى القرية وإزالة القمامة حرصا على سلامة الأهالى.
وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".
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