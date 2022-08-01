اليوم السابع
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شكوى من تراكم القمامة بجوار مدرسة طلعت حرب بلبيس الشرقية.. والمحافظة ترد

الإثنين، 01 أغسطس 2022 09:00 ص
شكوى من تراكم القمامة بجوار مدرسة طلعت حرب بلبيس الشرقية.. والمحافظة ترد القمامة
كتبت: شيماء حمدى - الشرقية - إيمان مهنى

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أرسل القارئ السيد النبراوي من أهالى بلبيس بجوار مدرسه طلعت حرب في محافظة الشرقية، شكوى عبر خدمة" صحافة المواطن" باليوم السابع بسبب تراكم القمامة وانتشار الحشرات والرائحة الكريهة في الشوارع ومطالبا برفعها بشكل دورى، وتوفير صناديق فى أماكن مناسبة .

من جانبها، أفادت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدث الإعلامي للمحافظة، أنه جاري فحص شكوى الأهالي لموافتنا بالرد.


وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

 

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

 


صحافة المواطن

اليوم السابع

خدمة صحافة المواطن

تراكم القمامة

القمامة



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