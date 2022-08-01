شرطة التموين تضبط 1546 قضية في حملات رقابية على الأسواق

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط (1546) قضية تموينية متنوعة، من بينها قضية حجب سلع استراتيجية، بإجمالى مضبوطات (289 طن "سكر حر") ، و (448) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية مضبوطات بلغت ( 26 طن دقيق أبيض – 1588 عبوة سجائر) ، وكذا (715) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (20 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع"–51 قضية بيع خبز بأزيد من السعر المقرر – 158 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 128 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 80 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 66 قضايا توقف عن الإنتاج – 212 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت ( 51,100 طن دقيق بلدى مدعم – 12440 رغيف بلدى مدعم – 6 بطاقة ذكية – 1 ماكينة ) وكذا ضبط (14) قضايا إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (50 طن أسمدة زراعية مدعمة – 16000 لتر مواد بترولية – 238 أسطوانة بوتاجاز – 1200 عبوة زيت تموينى).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات ( 429,900 طن – 12440 رغيف بلدى مدعم – 16000 لتر مواد بترولية – 238 أسطوانة بوتاجاز – 1588 عبوة سجائر – 1200 عبوة زيت تموينى – 6 بطاقة ذكية – 1 ماكينة صرف).. كان أبرزها ضبط (289 طن "سكر حر") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد ، وكذا كمية قدرها (18 طن ملح طعام – 13000 لتر "زيت طعام" معاد تدويره مجهولة المصدر غير صالحين للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية).. بحوزة (مالك مخزن تابع لمصنع تعبئة سلع غذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

ونجحت الجهود في ضبط (10,5 طن دقيق بلدى مدعم) مخصص ربطاً للمخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم لإعادة نخله وتعبئته فى عبوات خاصة بالدقيق الفاخر مستولياً على الدعم المقرر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن داخل منخل بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، وضبط ( 50 طن أسمدة زراعية مدعمة) معبأة داخل شكائر محظور تداولها تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر لها .. بحوزة (أمين عهدة مخزن إحدى الجمعيات) بمحافظة الجيزة، وضبط (12 طن دقيق أبيض) معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن مخبز سياحى) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (8,72 طن "دواجن كاملة – دهن جاموسى – لانشون") بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم والدواجن) بمحافظة الشرقية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (9,02 طن "عصير مانجو – سكر حر – زيت طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة العصائر) بمحافظة الشرقية، وضبط (2,9 طن "أعلاف دواجن") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الداجنة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة قنا.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. عن ضبط (49) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (20548) عبوة "سجائر "مختلفة الأنواع كان أبرزها ضبط (3400 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع") مهربة جمركياً بدون مستندات "مجهولة المصدر" للإتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر) بمحافظة القاهرة كما تم ضبط قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ(21,470) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (8) قضايا بمضبوطات بلغت (218 قطعة "27 قطعة صوتية – 84 قطعة ضوئية – 107 ملصق").