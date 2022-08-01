سائق يختلق واقعة سرقة أموال من سيارة شركة تجارية للاستيلاء عليها

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، من (مندوب بإحدى الشركات التجارية)، باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل كابينة السيارة قيادته "ربع نقل"، عن طريق المغافلة، عقب تركه السيارة والتوجه لشراء بعض المأكولات بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية أسفرت جهوده عن قيام المُبلغ بإختلاق الواقعة وإختلاس المبلغ لنفسه، وفـى سبيل ذلك إتفق وصديقه (مقيم بدائرة المركز) على إختلاق الواقعة وقيام الأخير بالإستيلاء على مبلغ مالى من داخل السيارة وقيام الـمُبلغ بالإدعاء بسرقته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه مقابل تقاضيه مبلغ مالى، وبمواجهة الـمُبلغ إعترف بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.